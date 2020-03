COVID-19: un cas suspect à Ziguinchor (maire)

iGFM-(Dakar) Le premier cas suspect de Covid-19 a été confirmé ce lundi matin au sein de la mairie de Ziguinchor dirigée par Abdoulaye Baldé. Il s’agit d’un employé de ladite mairie qui habitait le même étage avec le ressortissant sénégalais en provenance d’Espagne âgé de 73 ans.

Habitant le quartier Lyndiane-Palmier, il avait été déclaré positif par l’Institut Pasteur, à la suite d’une ordonnance médicale. L’agent de la mairie concerné est pour l’heure placé en isolement au Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Interpellé, «affirmatif. Nous sommes informés. Il s’agit d’un de nos agents qui habitait le même étage avec le ressortissant sénégalais testé positif il y a moins de 72 heures par l’institut Pasteur. C’est pourquoi, nous avons décidé de fermer la mairie en attendant de voir plus clair dans cette affaire», informe le député maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. Pour des raisons liées au droit de la confidentialité de l’information concernant l’état de santé du patient c’est-à-dire l’agent de la municipalité de Ziguinchor, aucune information supplémentaire ne nous a été donnée. Concernant les dispositions de prévention et de précaution, «la mairie a pris des dispositions drastiques pour assurer, dans les prochaines heures, les services essentiels et protéger les employés et les populations », nous a-t-on appris.

IGFM