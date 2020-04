Covid-19 : un nouveau cas communautaire détecté à Touba

iGFM-(Dakar) La région de Diourbel (centre) a enregistré ce lundi quatre nouveaux cas de coronavirus dont un issu de la transmission communautaire détecté dans la ville de Touba, a-t-on appris du médecin-chef de cette région du centre du Sénégal, le docteur Mamadou Dieng.

‘’Pour les quatre cas enregistrés ce lundi, deux sont de Mbacké et les deux de Touba. L’un des cas de Touba est issu de la transmission communautaire’’, a-t-il indiqué lors d’un entretien avec l’APS.

Il a précisé que tous les cas issus de la transmission communautaire dans cette cité religieuse ont un lien avec le marché Ocass. Il s’agit notamment d’un marchand ambulant, d’un commerçant et d’un bijoutier.

Le médecin-chef de la région médicale de Diourbel a fait savoir qu’une fermeture prochaine du marché Ocass pourrait être une des solutions permettant d’endiguer la propagation du Covid-19 dans cette ville présentée comme la deuxième du pays en termes démographiques.

Il a également insisté sur l’importance d’un meilleur contrôle du respect des mesures de restriction portant sur le secteur des transports collectifs sur l’axe Mabcké-Touba.

’’On procède actuellement au test de tous les cas contacts. Au début, on attendait que les symptômes se manifestent. La généralisation des tests va avoir un impact car pouvant permettre d’identifier le nouveaux cas’’, a souligné le médecin tout en signalant la nécessité d’éviter une situation de ruée vers ces tests.

‘’Pour les cas communautaires, on est en train d’identifier les contacts. Cela est systématique. On confine le cas, on l’amène au centre de traitement et on identifie ses contacts, parmi lesquels ont isole ceux étant à haut risque, a laissé entendre le médecin.