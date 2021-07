mardi 27 juillet 2021 • 858 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé a rendu public les chiffres du jour sur l'évolution de la covid-19.

Dans son communiqué, le ministère renseigne que sur 2586 Tests réalisés, 642 nouveaux cas ont été décelés. Il s'agit de 113 contacts, et 528 cas communautaires et un cas importé.



Par ailleurs, 289 patients ont été déclarés guéris et 59 Cas graves sont en réanimation. Maheureusement 14 nouveaux décès ont été enregistrés.



A ce jour 58.523 cas ont été déclarés positifs dont 45.768 guéris 1.300 décès et 11.454 patients sous traitement. 656 290 vaccins ont été administrés.