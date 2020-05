Covid-19 : un scientifique limogé témoigne à charge contre l’administration Trump

iGFM – (Dakar) – Rick Bright a été démis le 20 avril dernier de ses fonctions de directeur de l’agence gouvernementale américaine chargée du développement de traitements contre le coronavirus. Entendu ce jeudi 14 mai par le Congrès, il a accusé l’administration Trump d’avoir ignoré ses avertissements.

Jusqu’à fin avril, le docteur Richard Bright dirigeait la Biomedical Advanced Research and Development Authority, une agence gouvernementale chargée de développer traitements et vaccins contre le nouveau coronavirus. Muté depuis à un autre poste, « plus limité », il affirme avoir été placardisé en raison notamment de son opposition à une utilisation large de la chloroquine, un médicament un temps vanté par Donald Trump.

« Notre fenêtre d’action se referme. Si nous ne parvenons pas à améliorer notre réponse maintenant, sur la base de la science, je crains que l’épidémie s’aggrave et se prolonge », a-t-il lancé ce jeudi devant le Congrès. Et de mettre en garde : « Sans une meilleure préparation, l’hiver prochain pourrait être le plus sombre de l’histoire moderne américaine ».

Le scientifique dénonce de graves défaillances de l’administration dans la gestion de la pandémie. « Nous aurions dû faire mieux, nous aurions pu faire mieux », assène-t il. Rick Bright assure par exemple avoir tenté d’alerter à de multiples reprises sa hiérarchie dès le mois de janvier sur les pénuries de matériel médical, rapporte notre correspondante à Washington, Anne Corpet.

« Il y a eu des douzaines d’alertes. Je les ai toutes transmises aux équipes de responsables. A chaque fois, je me suis heurté à une profonde indifférence. On m’a dit qu’ils étaient trop occupés, qu’ils n’avaient pas de plan, qu’ils ne savaient qui était responsable de l’approvisionnement de ce matériel, un certain nombre d’excuses, mais jamais d’action. »

Le département américain de la Santé a riposté après ce témoignage à charge, et a accusé Rick Bright de colporter de la « désinformation ». « Je ne connais pas le soi-disant lanceur d’alerte Rick Bright (…) mais il me semble être un employé aigri, ni apprécié ni respecté des gens auxquels j’ai parlé et qui, du fait de son attitude, ne devrait plus travailler pour notre gouvernement ! », a écrit Donald Trump sur Twitter.

Auteur : Rfi