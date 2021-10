vendredi 29 octobre 2021 • 987 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le moins que l'on puisse dire est qu'on est encore très loin d'en finir avec cette pandémie de Covid-19.

Alors que le variant Delta a presque disparu au Sénégal. Ouf! un sous-variant dénommé AY4.2 est dans le viseur de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms).



Détecté en Suisse pour la première fois début septembre, il se présente comme étant 10% plus virulent que Delta, apparu pour la première fois en Inde au printemps dernier. L’augmentation des infections en Europe est liée à ce nouveau sous-variant du Delta.



Le Sénégal, qui est en alerte maximale, a renforcé la surveillance aussi bien pour tous les variants du coronavirus et les autres maladies.



Selon Le Soleil qui donne l'information, AY4.2 représente 6% des cas au Royaume-Uni.



Le sous-variant AY4.2 a été détecté dans 27 pays et a contaminé 14.970 personnes dans le monde, dont 14.247 au Royaume-Uni et 14 en France. C'est l'occasion d'appeler une fois de plus au respect des mesures barrières. Surtout en ce moment où un relâchement général est constaté au Sénégal...



Hawa SIGNATE