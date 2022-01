lundi 10 janvier 2022 • 382 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé vient de publier les chiffres du jour sur l’évolution de la covid-19 au Sénégal. Un petit recul a été observé par rapport aux statistiques de ces derniers jours.

Sur 1986 tests réalisés, 476 nouveaux cas ont été détectés. Il s’agit de 15 cas contacts et de 461 cas communautaires.



Par ailleurs, 216 patients sont déclarés guéris et 5 Cas graves enregistrés. Un décès a été enregistré.



A ce jour 79.766 personnes ont été déclarées positives dont 74.098 guéries, 1899 décès et 3768 sous traitement. 1.372.609 individus ont été vaccinés.