Covid-19 : Vers la tenue du CHAN 2020 en 2021

iGFM-(Dakar) Le prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), prévu initialement du 4 au 25 avril au Cameroun, a été reporté à cause de la pandémie mondiale de coronavirus. Cette compétition réservée aux footballeurs locaux évoluant sur le continent, pourrait se tenir en 2021.

« C’est vrai que le calendrier est particulièrement chargé. Tout dépendra de l’évolution de la situation. Mais aujourd’hui, l’option qu’on privilégie, c’est d’essayer de reprogrammer ce CHAN, en 2020, notamment avant la prochaine Coupe d’Afrique des nations, même si on travaille sur des scénarios alternatifs. C’est largement envisageable si cette crise perdure. Si, malheureusement, nous n’avons pas le choix, nous organiserons ce CHAN en 2021 », a fait savoir sur RFI, Abdelmounaïm Bah, Secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF).

Interpellé sur l’impact que cette pandémie pourrait avoir sur les ressources de la CAF, Abdelmounaïm Bah soutient que « les finances de la CAF sont solides, aujourd’hui. Elles nous permettent de tenir et de faire face à cette crise, sans grosses difficultés. L’impact serait quasiment nul pour la CAF, toujours dans l’hypothèse où cette crise passerait rapidement, avant cet été, et où on n’aurait pas à annuler de compétitions et où il y aurait seulement des reports. Mais, même dans le pire des cas, si on devait avoir des soucis avec certains de nos partenaires commerciaux, aujourd’hui, les finances de la CAF – qui détient en fonds propres plusieurs dizaines de millions de dollars – permettraient de traverser cette crise, sans grosses difficultés. »