(Covid-19) Nouvelle émission « Fiitey » : Youssou Ndour compte tenir compagnie ses fans à travers ses plateformes digitales

« FIITEY est une émission, que nous allons animer pour vous tenir compagnie et vous aider à décompresser dans ce contexte actuel de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19.

Cette crise a imposé des mesures barrières. Les contacts et rassemblements sont drastiquement réduits. Les mesures d’hygiène individuelles et collectives sont de mise. Le confinement est devenu un nouveau mode de vie. Et le télétravail s’impose à certains travailleurs.

Face au stress lié à la situation quotidienne de la propagation et la solitude imposée par le confinement, nous allons vous accompagner en sons et images.

Pour l’occasion, un studio sera aménagé chez moi. Je vais revisiter mon répertoire musical avec des titres préalablement choisis et mettant en exergue des thèmes de société.

Restez connectés sur mes plateformes digitales (YouTube, facebook, Instagram…) et je vous garantis un voyage musical.

