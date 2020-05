COVID 19-Ziguinchor : Après deux semaines de pause, la région renoue avec les cas communautaire

iGFM – (Dakar) Ceux qui croyaient la maladie du coronavirus a été maitrisée dans la région sud ont vite déchanté ce jeudi 14 mai 2020. Et pour cause, parmi les 11 cas communautaires révélés par les services du ministère de la Santé, un (1) a été repéré à Ziguinchor. Le malade déclaré positif habite dans le village de Brofaye-Diola, situé dans la commune de Boutoupa-camaracounda. «C’est un homme âgé de 54 ans. Il avait été mis en isolement, le mardi dernier, à l’hôpital de la Paix », explique nos sources médicales. La région sud enregistre ainsi son deuxième son second cas communautaire depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal le 2 mars 20

IGFM