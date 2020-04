COVID 19-Ziguinchor : deux responsables politiques de l’Ucs et de Pastef suspectés de coronavirus

iGFM – (Ziguinchor) – Le Covid-19 n’épargne personne dans la capitale sud du pays. Deux personnalités politiques sont suspectées d’être touché par la maladie. Il s’agit d’une Haute responsable politique de l’Union des centristes du Sénégal (UCS) et d’un autre responsable de Pastef/Les Patriotes.

Une Haute responsable politique du parti du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, Union des centristes du Sénégal et un autre haut responsable du parti d’Ousmane Sonko, Pastef/Les Patriotes à Ziguinchor sont suspectés au Covid-19. Nos sources sont sûres et formelles. «Pour le responsable politique de Pastef/Les Patriotes, il s’était présenté il y a quelques jours seulement au Centre hospitalier régional de Ziguinchor où il travaille. Testé par les agents de santé, il a présenté une température forte de plus de 40 degrés et des signes de la maladie. Il a été depuis lors, mis quarantaine dans un hôtel de la place.

Quant à la haute responsable politique de l’UCS, elle était de passage le 7 avril dernier à l’IPRES où elle avait amené son petit-fils pour les besoins d’une consultation médicale. C’est sur place qu’elle a eu des contacts avec le défunt Seydi Diatta rappelé à Dieu des suites de la maladie du COVID 19, il y a moins de cinq jours. Elle est restée confiner chez elle. C’est ce mardi 21 avril 20 qu’elle va purger ses 14 jours d’internat. Elle devra retourner à l’hôpital pour les besoins de ses résultats», renseigne nos sources. «Tous les deux responsables politiques de l’UCS et de Pastef/Les Patriotes sont âgés de plus de 50 ans», a soutenu nos sources. Aux dernières nouvelles, on nous apprend aussi qu’un autre employé de la municipalité de Ziguinchor qui est à l’état-civil, suspecté de coronavirus, a été aussi mis en quarantaine dans un hôtel de la place qui surplombe le boulevard des 54 m.

«Ce dernier y séjourne depuis maintenant près d’une semaine. Parti à l’hôpital pour se faire consulter, il avait présenté les symptômes de la maladie», renseigne nos sources. Le virus qui menace de submerger les hôpitaux de la région sud et qui est apparu pour la première fois au Sénégal le 2 mars 20, a fini aujourd’hui de se propager dans la capitale sud du pays où il a tué une personne avant de faire interner dix autres patient et mis en quarantaine plus d’une centaine de personnes dans toute la région.