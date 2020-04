COVID-19 : Ziguinchor enregistre son troisième cas communautaire, un père de famille et son fils atteints 

iGFM-(Dakar) La région de Ziguinchor a, depuis ce jeudi 16 avril 2020, enregistré son troisième cas communautaire à la maladie du COVID-19 depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars 2020.

Plus de 80 personnes ont été mises en quarantaine dans un hôtel de la place. Les autorités sanitaires et les membres du comité régional de lutte contre la maladie sont sur le traçage des familles des deux cas connus depuis hier. Selon nos sources dignes de foi, il s’agit d’un père de famille et de son fils. Pour la rappel, la région de Ziguinchor a enregistré son premier cas communautaire confirmé à la pandémie le mercredi 15 avril 2020. Un patient à la retraite âgé de plus de 65 ans et qui habite le quartier de Lyndiane, situé dans la périphérie de la commune. Ces trois cas communautaires déclarés positifs à la maladie du COVID-19 séjournent depuis hier au Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour les besoins de leur traitement.

IGFM