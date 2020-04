COVID 19-Ziguinchor : Le Groupe Médias du Sud sur le front 

iGFM– (Dakar) Le Groupe de presse dénommé GMS à Ziguinchor avec à sa tête son Directeur général Alassane Sarr s’est engagé sur la ligne de front pour enregistrer la bataille populaire contre l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19). Plus que jamais décidé à jouer leur partition à l’effort de guerre. «Nous avons salué l’ensemble des mesures prises qui ont été prises par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre le COVID 19. Des mesures qui visent à protéger toutes nos populations », a dit Alassane Sarr. «C’est la raison pour laquelle, le Groupe Médias du Sud s’est associé à l’élan de solidarité pour stopper la propagation du COVID-19. Un ensemble de produits divers d’une valeur de plus d’un million de FCFA a été mis à la disposition du comité régional de riposte contre le coronavirus pour le renforcement de ses moyens», a ajouté M. Sarr qui souligne par ailleurs l’engagement de son groupe de presse qui veut jouer sa posture de responsabilité sociétale d’entreprise dans le combat contre le COVID 19. Des masques FFP2, des gants d’examen latex, des gels hydro alcoolique, des garrots plats ont été remis au dit comité. Le Président directeur général du Groupe Médias Sud a toutefois insisté sur la nécessité pour chaque citoyen de respecter les règles édictées par le corps médical et les mesures prises par les autorités pour se prémunir de cette menace. Par ailleurs, «c’est le lieu de faire un appel solennel et pressant â tous les fils de la Casamance naturelle, qui ont un tant soit peu de moyens, d’investir dans leur région et de réagir ponctuellement à l’appel du chef de l’état en venant en aide aux populations », a conclu Alassane Sarr.

IGFM