Ziguinchor : Le PUMA au secours du comité régional de lutte contre le Covid-19

iGFM – (Dakar) La lutte contre la maladie du coronavirus s’organise à travers la région sud : mesures barrières à respecter par tous, mesures d’hygiène, interdiction de rassemblements, distance sociale, confinement, fermeture des écoles, universités et lieux de cultes.

C’est en ces moments difficiles que le Programme d’urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) est venu au chevet du comité régional de lutte contre le COVID 19 pour barrer la route à la pandémie dans cette partie sud du pays. Le PUMA a ainsi remis, dans les locaux de la gouvernance de Ziguinchor, un important lot de matériel et de produits désinfectant au comité régional de lutte contre la maladie. Ce matériel, à en croire Mamadou Diédhiou chef du département infrastructures et développement au niveau du PUMA, «est composé de deux tentes, d’équipements de protection pour le personnel de santé, de plusieurs paires de lunettes, des gants chirurgicaux, des masques, des cartons de savons, des gels antiseptiques, de produits désinfectants et des termoflashs ». « Ces besoins ont été tous identifié par le comité régional de lutte de Ziguinchor. Je dois vous avouer par ailleurs que nous sommes aussi prêts à aider les populations qui vivent sur le long des frontières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus», a indiqué M. Diédhiou.

Pour l’adjoint au gouverneur chargé du développement Babacar Niang, «ce lot de matériel va être déployé dans les zones les plus nécessiteuses et dans les zones frontalières où un important dispositif de surveillance est mis en place ». «Ce matériel et équipement de protection que le PUMA vient de mettre à notre disposition va nous permettre de renforcer la surveillance au niveau de nos frontières », a laissé entendre, à son tour, le bras technique du comité, le Lieutenant-Colonel Maodo Malick Diop, médecin-chef de la région.

IGFM