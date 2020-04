COVID 19-Ziguinchor : Les populations invitent le gouverneur à mettre en quarantaine les quartiers de Diabir et de Lyndiane

iGFM – (Ziguinchor) – Les populations de la capitale sud sont très inquiètes avec l’apparition, ce samedi, de six autres cas qui sont venus allonger la liste «macabre » de personnes contaminées à la maladie du coronavirus. Elles ont demandé au Gouverneur Guedj Diouf de prendre des mesures draconiennes pour limiter au maximum la propagation du virus dans leur région mais aussi et surtout, de mettre en quarantaine les quartiers de Lyndiane et de Diabir qui, à leurs yeux, constituent l’épicentre, les foyers de la pandémie à Ziguinchor

La région de Ziguinchor a, depuis ce samedi, enregistré son sixième cas de Covid-19. Des cas issus essentiellement des quartiers périphériques de la commune de Ziguinchor. Des quartiers populeux qui ont pour noms : Lyndiane et Diabir. «Nous demandons solennellement au chef de l’exécutif régional de mettre en quarantaine ces deux quartiers de la commune de Ziguinchor que sont Lyndiane et Diabir et qui constituent une bombe pour toutes nos populations en cette période de COVID 19», a plaidé Pape Diatta enseignant à la retraite.

«Si la mesure est prise, elle ne soulèvera aucune contestation. Elle sera, au contraire, même applaudie par les populations, qui se sont réfugiées derrière leurs prières pour barrer la route à la maladie qui a commencé à prendre des proportions inquiétantes dans leur commune», a ajouté, à son tour, la dame Maimouna Faye.

«Il faut dire que la crainte qui s’est installée chez ces populations est légitime. Surtout si l’on sait que la plupart des populations de ces quartiers touchés par le coronavirus passent toute leur journée à l’intérieur de la ville de Ziguinchor. Elles sont jours et nuits à bord de cars de transport en commun bondés de monde pour rallier l’intérieur de la commune soit pour faire leur marché ou pour d’autres besoins. On comprend dès lors les craintes des habitants des autres quartiers de la commune de Ziguinchor. L’autorité administrative doit prendre toutes ses responsabilités pour mettre en confinement ces deux quartiers, à savoir Lyndiane et Diabir. C’est de cette façon seulement que la maladie pourra être circoncis à Ziguinchor», explique à son tour Mamady Diatta. Ce souhait des populations de Ziguinchor trouvera-t-il un écho favorable auprès de l’exécutif régional, Guedj Diouf ? L’avenir nous édifiera.

IGFM