COVID-19-Ziguinchor : L’imam Thierno Aliou Sow plaide pour une discrimination alimentaire

iGFM-(Dakar) L’imam Thierno Aliou Sow, Khalif de la famille «Sow arabe Noureddine» de Boucotte, à Ziguinchor a fait face à la presse, ce lundi matin pour lancer un message de solidarité nationale et de compassion à l’endroit des populations.

«Nous sommes dans contexte marqué par la maladie du coronavirus qui a plombé toute l’activité économique du pays en particulier et du monde en général. C’est dans ce contexte d’angoisse et d’inquiétude que j’ai jugé nécessaire d’élever la voix, à l’instar des autres chefs religieux du pays, pour exprimer ma compassion à l’endroit des malades et des victimes et de formuler des prières à leur endroit », a laissé entendre l’imam Thierno Aliou Sow. Cadi du Tribunal départemental de Ziguinchor, «je saisis cette occasion pour féliciter le Chef de l’Etat Macky Sall pour l’élan de solidarité qu’il a déclenché à travers une vaste concertation à l’endroit de la communauté nationale pour barrer la route à ce virus qui a bouleversé l’humanité. Je salue la mesure du couvre-feu et d’état d’urgence, de fermeture des mosquées dans tout le pays pour circoncire la pandémie. Je salue également son engagement pour allouer une aide alimentaire à nos populations. Toutes les sources de revenus sont aujourd’hui fermées dans cette région qui a été affectée par un conflit armé vieil de plus de 35 années. Nous demandons solennellement au Président de la République Macky Sall d’accorder une discrimination position à la région dans le cadre de cette aide pour soulager les souffrances quotidiennes auxquelles sont plongées nos populations. Ziguinchor est meurtrie par un conflit armé de plus de 30 ans et ses populations n’ont plus rien», a soutenu l’imam Sow.

Le guide religieux a rendu un hommage particulier à tous les médecins du Sénégal qui, «soulagent les difficultés de tous les jours de nos populations en ces moments délicats», a conclu imam Thierno Aliou Sow qui n’a pas manqué d’inviter les chefs religieux du pays de prier afin que la pandémie puisse être éradiquée dans les meilleurs délais.

IGFM