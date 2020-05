COVID 19-Ziguinchor: L’U A S engage plus de 150 étudiants pour barrer la route à la pandémie

iGFM – (Ziguinchor) – Dans le cadre de lutte contre la maladie du coronavirus, l’université Assane Seck de Ziguinchor, dans le cadre de leur programme national dénommé «10.000 étudiants contre le COVID 19», a mobilisé plus de 150 étudiants pour vaincre la pandémie dans la région sud du pays. Des étudiants qui ont été formés pendant deux jours par les autorités de la Croix-Rouge régionale. Ils vont sillonner la région pour sensibiliser les populations sur la maladie.

Ils devront également, après plusieurs dons de produits hygiéniques de l’université, distribuer plus de 2.000 masques aux populations. A en croire le Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor Courfia Kéba Diawara, «nous avons décidé, ce samedi 9 mai 20, de lancer cette activité qui entre dans le cadre du programme national dénommé «10.000 étudiants contre le COVID 19». Un programme qui concerne tous les étudiants du pôle sud. Pour ce faire, nous avons travaillé avec la Croix-Rouge à Ziguinchor qui a offert, dans le cadre de leur mission de sensibilisation, deux jours de formation à ces étudiants», a laissé entendre Courfia Kéba Diawara.

Qui poursuit: «l’université Assane Seck de Ziguinchor est dans sa dynamique de lutte contre le COVID 19 sous différentes formes. Ce qui va se passer, les étudiants iront dans les différents quartiers de la ville pour dérouler la sensibilisation avec l’accompagnement l’équipe de la Croix-Rouge. Ils (les étudiants) vont distribuer 2.000 masques et tant que la pandémie est là, l’université Assane Seck de Ziguinchor sera toujours dans le combat», a soutenu le Recteur Courfia Kéba Diawara qui n’a pas manqué de remercier les étudiants qui se sont tous manifestés dans la plateforme et le bureau national de la Croix-Rouge sénégalaise. A Ziguinchor, les populations ont magnifié qui a été posé par le temple du Savoir.

Selon Djibril Bodian, président du comité régional de la Croix-Rouge de Ziguinchor: «Ce partenariat entre l’université Assane Seck de Ziguinchor et la Croix-Rouge permet aux étudiants de se rapprocher des populations dans le cadre de la sensibilisation contre le coronavirus. Les étudiants ont été capacités et renforcés dans leurs stratégies de communication afin que leurs messages puissent être bien perçus par nos populations. Je dois vous avouer nous avons réussi ce programme grâce à l’appui du Recteur Courfia Kéba Diawara et de toute son équipe de l’université Assane Seck de Ziguinchor.»

Sadou Ba étudiant en Master en droit public,qui a porté la parole des étudiants a fait savoir qu’ «En tant que étudiants sénégalais, nous sommes tous concernés par la lutte contre la pandémie dans notre région. C’est pourquoi, nous avons décidé de jouer notre partition dans ce combat où nous alons distribuer plus de 2000 masques de protection. La Croix-Rouge sénégalaise à Ziguinchor nous a, pendant deux jours, bien outillés. Nous ferons tout pour gagner la bataille de sensibilisation.»

