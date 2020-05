COVID 19-Ziguinchor : Mystère autour d’un malade intrigant testé positif au coronavirus

iGFM – (Dakar) – C’est une véritable enquête policière qui pourrait être menée à Ziguinchor autour du malade testé positif hier, jeudi 14 mai 20. Un malade qui répondrait au nom de Cheikh Tidiane Sané et qui ne possède aucune pièce d’identification par devers lui. Si tant tôt, le patient affirmait avec force aux médecins traitant qu’il était sénégalais, Bissau-guinéen, Nigérian et parfois même Ghanéen, le travail de traçage pour l’application du protocole isolement, prélèvements, tests, n’a pu être effectué par les services de santé par méconnaissance de son origine de son identité. Un travail de traçage pour dénicher ses potentiels contacts qui complètement est bloqué.

Cheikh Tidiane Sané, interné dans les services de traitement du centre hospitalier régional de Ziguinchor, ne veut même pas dire aux médecins et aux services sanitaires où il habite. C’est un mystère qui entoure ce malade qui a été testé positif au COVID 19 et qui fait partie parmi les 11 cas communautaires révélés par les services du ministère de la santé hier jeudi 14 mai 20. «Depuis son hospitalisation, le patient n’a pas révélé à nos services sa véritable identité et son lieu de provenance. Aucun de ses contacts n’est pour l’heure connu du fait des nombreuses versions qu’il a livré à nos services de santé», renseigne nos sources médicales. A Bourofaye-Diola où il serait originaire, «durant toute la journée d’hier, jeudi 14 mai 20, nos téléphones ne cessaient de sonner. Depuis que l’information est tombée, nous avons cherché un peu partout et même jusque dans le village où le patient dit être originaire. Je dois vous avouer que ce cas testé positif n’est ni de Bourofaye-Diola et de la commune Boutoupa-camaracounda.

C’est l’inquiétude totale chez nos populations depuis que l’information a été rendue publique. Ce nom qu’il porte, Cheikh Tidiane Sané», explique Salif Badji second adjoint au maire de la commune de Boutoupa-camaracounda. Entendus par les services de santé qui s’occupe de la prise en charge des malades dans le but de découvrir sa véritable identité, Cheikh Tidiane Sané a servi plusieurs versions à ces derniers sans leur dévoiler sa véritable identité. «Qu’est-ce qui explique un tel comportement de la part de ce malade ? », La question brûle depuis hier les lèvres des médecins du centre de traitement de l’hôpital régional de Ziguinchor. Sûrement, la procédure enclenchée depuis hier par les autorités pour en savoir d’avantage devrait certainement édifier sur ce cas intriguent que les populations de la Boutoupa-camaracounda ont fini de rejeter