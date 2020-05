COVID 19-Ziguinchor : Quatre pêcheurs en provenance de Joal mis en quarantaine à Cap-Skirring et à Kafountine

IGFM – Un groupe de quatre (4) pêcheurs en provenance de Joal, dans la région de Fatick, qui tentaient de regagner la station balnéaire de Cap-Skirring par voie maritime à bord de leur pirogue motorisée de pêche, a été interpellé par les autorités sécuritaires. Ils ont été mis le en quarantaine en raison des mesures en vigueur contre la propagation du coronavirus.

«Soumis aux protocoles de sécurité COVID 19 qui prévoient une mise en quarantaine de 14 jours sous réserve de tests supplémentaires, ces quatre (4) pêcheurs séjournent à Cap-Skirring et à Kafountine depuis plus de quatre (4) jours», renseigne nos sources.

«Les communautés de pêcheurs doivent être souvent informés et sensibilisés sur les dangers de la maladie du COVID-19 et le respect des mesures éditées par les autorités administratives et sanitaires de la région», explique sous le couvert de l’anonymat, un pêcheur établi à Cap-Skirring.

A signaler que dans la région sud, les autorités administratives, en collaboration avec les forces de sécurité, sont en train de corser les mesures d’interdiction pour une meilleure protection des populations contre la maladie du coronavirus.