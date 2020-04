COVID-19, Ziguinchor : Sénégalais, Indiens, Vietnamiens et Chinois contribuent à hauteur de 4 millions

iGFM-(Dakar) Les acteurs de la filière anacarde de la Casamance naturelle étaient ce jour au chevet du comité régional de lutte contre le COVID-19. Ce sont ainsi des Sénégalais, Indiens, Vietnamiens et Chinois qui s’activent dans cette filière que certains appellent «l’or» de la Casamance.

Regroupés autour de leur organisation, ils ont remis ce dimanche matin un important lot de cartons de javel, de savons, de sceaux et de détergents d’une valeur d’un million de FCFA et une enveloppe de plus de trois (3) millions de FCFA aux membres dudit comité. La cérémonie de remise a eu lieu dans la cour de la gouvernance de Ziguinchor. S’adapter, c’est l’ultime solution qui s’offre aux acteurs de l’interprofession de la filière anacarde dans ce contexte de mise en œuvre de l’état d’urgence qui restreint les déplacements. En lieu et place de ce que l’on connaît habituellement, «nous qui sommes les acteurs de la filière d’anacarde en Casamance, en dehors de cet acte citoyen que nous venons de poser, avons décidé aussi de se réorganiser en se conformant aux mesures édictées par les autorités sanitaires pour lutter contre la propagation du COVID-19», explique le président Boubacar Konta porte-parole de l’interprofession de la filière anacarde en Casamance. «Notre secteur d’activité fortement impacté par cette pandémie mondiale qui est le COVID-19. Mais, je dois avouer que nous sommes en train de réfléchir sur des stratégies pour sauver la campagne. Entre autres mesures, il y a la poursuite de la campagne mais dans le respect des mesures édictées par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus. Par ailleurs, nous demandons solennellement aux institutions financières, dans ce contexte particulier, d’accroître les financements octroyés aux acteurs de la filière pour permettre l’achat et le stockage en quantité du produit», a ajouté Boubacar Konta.

Le médecin traitant, le professeur Ansoumna Diatta s’est réjoui de l’apport avant de dire ceci : «Cet apport consistant va nous permettre d’améliorer les conditions de prise en charges des malades dans le Centre de traitement.»

IGFM