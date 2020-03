COVID-19–Ziguinchor: Un médecin traitant déplore l’absence d’élan de solidarité autour du centre de traitement

iGFM-(Dakar) C’est un médecin au cœur du dispositif de traitement des malades atteints de coronavirus qui a fait, sous le couvert de l’anonymat, la révélation ce samedi 28 mars 2020. Le technicien de santé très en colère dit ne pas comprendre, «le manque d’intérêt et le peu de mobilisation des hommes politiques de la région, des ONG, des entreprises autour de la cause commune qui est de lutter contre la propagation du COVID-19 à Ziguinchor et d’assurer des soins de qualité aux malades présentement internés au Centre hospitalier régional de Ziguinchor.»

Notre interlocuteur trouve ridicule à la limite humiliante la nature des gestes surtout des politiques qu’il juge insignifiante au regard de l’expression des besoins qu’exige la situation. A ses yeux, l’heure devrait être aux investissements conséquents dans le but d’améliorer le plateau technique médical et de faciliter la prise en charge des personnes atteintes de coronavirus et non à des dons de quelques cartons de gels hydroalcooliques, de bouteilles d’eau de javel. Le médecin en question déplore par exemple l’inexistence de respirateurs exclusivement pour les patients atteints de COVID-19 ou encore l’insuffisance d’équipements de protection pour les personnels de santé qui sont au contact de ces malades.

Il rappelle aussi qu’à ce jour à l’exception de l’entreprise de constructions d’édifices publiques AREZKI qui a apporté 20 tonnes de riz aux familles confinées, aucun politique ni bonne volonté encore moins une entreprise n’a apporté une aide sociale d’une nature si conséquente. Non sans rappeler que l’Etat est en train de faire des efforts, notre source est d’avis que les pouvoirs sont les seuls impliqués actuellement dans la lutte contre le COVID-19.

Surpris par le faible engagement des hommes politiques de la région, des entreprises, d’ONG et d’autres structures qui, en temps de paix, tirent profit de leurs activités auprès des citoyens, ce médecin traitant du COVID-19 les appelle à rectifier le tir pendant qu’il est encore temps.

Il faut rappeler que Ziguinchor présente à ce jour trois cas de personnes atteintes de coronavirus et 109 autres contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

IGFM