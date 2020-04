(Covid-19) Samuel Eto’o : « Ce sera juste une question de dates pour la tenue de la CAN 2021, mais la santé passe avant tout »

iGFM-(Dakar) Samuel Eto’o s’est exprimé, ce lundi soir, sur un probable report de la CAN 2021 à cause de la pandémie du Covid-19.

« Je pense que les autorités camerounaises savent que la santé est une priorité. Avant tout, il faut penser à la santé. Je pense que seule la santé peut nous permettre de fonctionner. Maintenant, pour la CAN au Cameroun en 2021, je pense que ce sera une question de dates. La compétition est déjà acquise. C’est le Cameroun qui l’organisera », a-t-il réagi sur France 24, dans le journal de l’Afrique.

Prévue entre janvier et février 2021, la fête du football africain pourrait ne pas avoir lieu même si la CAF veut le contraire. Si l’instance dirigeante du football africain rassurait sur l’effectivité de la tenue des éliminatoires aux mois de septembre et octobre prochains, une décision de la FIFA pourrait faire basculer tout le calendrier au niveau de la CAF. En effet, les éliminatoires de cette 33e édition, qui n’en sont qu’à leur deuxième journée, pourraient ne pas avoir lieu en 2020. Cette hypothèse émane de Victor Montagliani, président de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et vice-président de la Fédération internationale (FIFA). Ce qui pourrait dans ce cas amener la CAF à réfléchir sur un éventuel report de la CAN 2021 prévue dans neuf mois au Cameroun.

Mamadou Salif GUEYE