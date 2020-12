mercredi 23 décembre 2020 • 229 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A l’heure actuelle, l’écrasante majorité des sénégalais ne sont pas prêts à prendre le vaccin contre la covid-19. C’est ce que renseigne l’enquête du Bureau de prospective économique du Sénégal.

«À la question de savoir si la personne interviewée acceptera de se faire vacciner si un vaccin contre la covid est disponible au Sénégal, elles sont 38,3% des personnes interrogées qui répondent par l’affirmative, dont 58,7% au motif de se prémunir définitivement du virus, et 41,3% si c’est une recommandation des autorités sanitaires», renseigne le rapport parvenu à iGfm.

Cependant, l’enquête renseigne que «plus de la majorité des sondés (57,5%), ne sont pas prêts à se faire vacciner si un vaccin contre la covid est disponible au Sénégal.» Parmi eux, 74,1% disent ne pas avoir confiance au vaccin, 12,7% évoquent «le risque de faire face à d’éventuels effets secondaires», 2,7% suspectent la «rapidité de fabrication des vaccins contre le coronavirus » et d’autres, soit les 10,5%, avancent «la non-responsabilité des laboratoires ou le fait qu’elles considèrent que la covid n'est pas dangereuse pour elles.»

Sur les causes de la récente hausse des cas covid, 67,1% des personnes interrogées parlent de relâchement, 21% affirment d’autres raisons dont le changement de température, la volonté́ divine, la réouverture des frontières. Par ailleurs, 11,9% ne croient pas à l'existence d’une seconde vague de la covid.

Aussi, 96% des personnes interviewées approuvent la mesure visant le port obligatoire de masque de protection dans les lieux publics et privés et 81%, disent approuver la mesure d’interdiction de tous types de rassemblements dans les plages, terrains de sport, espaces publics et autres salles de spectacle.

L'enquête a été réalisée par téléphone auprès d’un échantillon de 1164 personnes.