Covid : Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Dièdhiou testés positifs

samedi 8 janvier 2022 • 1776 lectures • 2 commentaires

Vidéo 9 heures Taille

PUBLICITÉ

IGFM - Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Diedhiou n’ont pu s’entraîner avec leurs coéquipiers. Les trois Lions ont été contrôlés positifs au coronavirus et sont isolés à l’hôtel Tagidor Garden, où loge l’équipe du Sénégal pour la CAN Cameroun 2021.

Ils n’étaient que 16 à prendre part à l’avant-dernière séance d’entrainement avant de croiser le Zimbabwe, ce lundi, dans le cadre de la première journée du groupe B.

Les Lions sont encore une fois touchés par Omicron. Ce samedi, entre 10h et 12h, les poulains d’Aliou Cissé ont fait leurs tests, comme l’atteste le règlement.

Finalement, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Dièdhiou sont contrôlés positifs. Ils n’ont pas pris part au galop d’entraînement. PUBLICITÉ



Bacary CISSÉ, envoyé spécial à Bafoussam (Cameroun) PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 1776 fois.

Publié par Daouda Mine editor