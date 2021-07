mercredi 28 juillet 2021 • 589 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Le gouverneur de Diourbel a présidé, ce mercredi, un Crd sur le prochain Magal de Touba. Le porte-parole du Khalife, qui était présent à ladite réunion, a lancé un message aux Talibés mourides.

«C'est un ndigueul de Serigne Touba que nous mettons en application. Et nous croyons foncièrement que tout se passera bien. Donc nous n’avons aucune crainte, aucune peur et aucune hésitation. Nous avons croyance que Dieu fera en sorte que ça se passe comme l’a voulu Serigne Touba. Et nous croyons que le Bon Dieu fera en sorte que les choses se passent aussi bien que l’an dernier, voire mieux», a indiqué Serigne Bassirou Abdou Khadre au terme de la réunion.



Sur la Covid, il a indiqué que Seul Dieu sait pourquoi il nous l’a amenée. Et Seul LUI peut y mettre un terme. «Et puisqu’IL n’y a pas mis fin, que les populations se conforment aux recommandation des médecins. Prévenir vaut mieux que guérir. Que chacun y prête attention. Comme l’an dernier, tout ce qui pourra être fait, en ce sens, sera fait», dit-il.