samedi 12 décembre 2020 • 347 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’Église catholique sénégalaise s’est adressée à ses fidèles, suite à la recrudescence des infections à la covid-19 et la mesure d’interdiction prise par le ministère de l’Intérieur.

Dans son communiqué parvenu à iGfm, elle explique que l’archevêque de Dakar avait annoncé la reprise des cultes le 23 dernier. Puis, les dates des premières communions et confirmations avaient été programmées et retenues pour les 12 et 13 décembre.

Mais, souligne-t-elle, «à la veille de ces célébrations, notre pays fait face à une recrudescence des cas de covid-19, poussant le gouvernement à renforcer les mesures individuelles et collectives de prévention à travers la publication d’un communiqué du ministère de l’intérieur.

Ainsi, l’Église exhorte ses fidèles à poursuivre, de manière exemplaire et avec le même engagement, le respect des mesures barrières pendant les offices religieux et à éviter «les rassemblements dans les espaces publics et salles de spectacle, conformément au communiqué du ministère du ministère de l’intérieur évoqué ci-dessus et à passer cet évènement dans l’intimité familiale.»