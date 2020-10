jeudi 1 octobre 2020 • 394 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) La famille omarienne a décidé de l’annulation de la cérémonie du Mawloud, de la Ziarra annuelle de Thierno Saidou Nourou Tall et celle de Therno Mountaga Tall.

Le Khalife Thierno Madani Tall a informé le comité d’organisation de l’annulation du Mawloud et de la Ziarra annuellede Thierno Saidou Nourou Tall et de Therno Mountaga Tall. C’est ce que rapporte un communiqué de Ahbab.

«Suite à une réunion tenue le Mercredi 30 Septembre 2020 avec le comité d’organisation AHBAB ( Les Amis d’El Hadj Omar), Thierno Madani TALL, le Serviteur de la famille Oumarienne, Président de la Ligue Islamique des Oulemas du Sénégal (Rabita), a décidé, pour cause de la COVID-19, d’inviter les fidèles à célébrer le Mawloud A Nabi chez eux en lieu et place de la Rawda (Medina Dakar) » et informe «du report de la Ziarra annuelle de Thierno Saidou Nourou TALL et Thierno Mountaga TALL qui devait se tenir en Janvier 2021», lit-on dans le texte.