iGFM - (Dakar) Du fait de la Covid-19, les modalités de voyage vers la France vont changer à compter du 9 juin. Ce, en fonction du pays de départ et de la vaccination des voyageurs. Ci-dessous les changements qui s'opéreront.

En provenance d'un pays vert :

Voyageurs vaccinés : pas de restrictions

Voyageurs non vaccinés : test PCR ou antigénique (dans les 72h avant le départ) requis.



En provenance d'un pays orange:

Voyageurs vaccinés : test PCR (72h) ou antigénique (48h) requis

Voyageurs non vaccinés : motif impérieux requis pour venir en France test PCR (72h) ou antigénique (48h) requis, test possible à l'arrivée et auto-isolement de 7 jours.



En provenance d'un pays rouge:

Voyageurs vaccinés : motif impérieux, test PCR ou antigénique dans les 48h avant le départ, test antigénique à l'arrivée, auto-isolement de 7j

Voyageurs non vaccinés: mêmes modalités, et quarantaine obligatoire de 10j contrôlée par les autorités.



Les vaccins admis par la France sont ceux reconnus par @EMA_News: Les ressortissants français ou européens ainsi que les résidents permanents peuvent toujours rentrer en France.