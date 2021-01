samedi 30 janvier 2021 • 133 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Près de 3,5 millions. C’est le nombre de personnes que le ministère de la Santé veut vacciner durant l’année 2021 dès qu’il disposera du vaccin anti covid-19

Le Sénégal vient d’élaborer et de valider son plan de déploiement des vaccins contre la covid-19. Et les autorités l'ont plusieurs fois dit: l'objectif est de vacciner au moins 90% des cibles prioritaires que sont: le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes porteuses de maladies chroniques.

Ainsi, Abdoulaye Diouf Sarr et ses services comptent vacciner 3.430.920 personnes durant cette année. C'est ce qu'ils ont dit dans un communiqué de presse. Leur objectif: réduire la morbidité et la mortalité liées à la Covid-19 au Sénégal, surtout chez les populations fragiles. Le ministère de la Santé compte lancer sa campagne vaccinale en début mars.