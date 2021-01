jeudi 14 janvier 2021 • 327 lectures • 0 commentaires

Covid, Mosquées, mesures sanitaires, vaccin: Mbackiou délivre le ndigueul du Khalife

iGFM - (Dakar) A l’heure où la covid prend de plus en plus de vies et infecte davantage les sénégalais, le khalife général des mourides continue de donner des instructions et d'appeler à l'observance stricte des recommandations sanitaires. Ce jeudi, son représentant à Dakar a encore transmis son messages aux "talibés". C'était face à la presse à la mosquée de Massalikoul Jinaane.

«Avec le relâchement qu’il y a eu un peu partout, il y a eu un autre regain, une deuxième vague qui est en train de faire beaucoup de dégâts. D’aucuns disent que la deuxième vague est beaucoup plus meurtrières que la première. Pour ne pas tomber dans ce piège le marabout nous a instruire de dire à tous les talibés, ici à Dakar et ses environs de se conformer aux directives données par les autorités du pays.

Les autorités sanitaires ont demandé une meilleure vigilance par rapport aux gestes barrières, au port du masque, par rapport à la distanciation et au lavage des mains. C’est ce message que nous voulons transmettre aujourd’hui à tous ceux qui répondent de l’autorité de la communauté mouride pour qu'ils se conforment à ces exigences.

Mesures dans les lieux de prière

Ici à Massalikoul Jinaane et dans tous les autres lieux de prière chacun doit venir avec un masque, ou en demander au besoin et de se laver les mains. À l’intérieur de la salle de prière, observer une distance d’un mètre entre les prieurs pour que nous puissions respecter l’ensemble ces gestes édictées par les autorités.

Nous interpellons tout le monde pour que, dans une union concertée, pouvoir vaincre cette pandémie qui commence vraiment à faire énormément de dégâts dans le pays et dans la sous-région. C’est l’appel que je voulais transmettre.

Nous prions pour que Dieu, dans sa miséricorde infinie, puisse assister les populations de ce monde qui sont aujourd’hui dans un désarroi total et espérons qu’avec l’arrivée des vaccins, nous puissions dépasser ces périodes qui sont des périodes très dures pour tout le monde et que nous commencions à revivre comme nous vivions dans le passé."

