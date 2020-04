Covid-organics: Macky s’est entretenu avec Rajoelina et a lancé une première commande

iGFM – (Dakar) Il y a quelques jours, le Madagascar a lancé un remède traditionnel amélioré à la fois curatif et préventif contre le covid-19. Un remède qui fait débat depuis son lancement. Ce vendredi, le président Macky Sall s’est entretenu avec son Homologue malgache. Ce dernier annonce que notre pays a lancé une première commande de Cvo.

«L’Afrique agit et se protège contre le Covid-19. Merci au Président pour nos échanges et sa confiance. Le Sénégal félicite Madagascar pour le remède traditionnel amélioré Covid-Organics et lance une 1ère commande», a indiqué Andry Rajoelina sur son compte twitter.