iGFM - (Dakar) La courbe des infections à la covid-19 n'a pas fléchi. Au contraire, les chiffres du jour, livrés par le ministre de la Santé lui-même, décrivent une tendance toujours plus haussière.

Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, sur 1397 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, contre 101 hier. Soit un taux de positivité de 9,09% qui était à 7,80% hier.

Parmi les personnes infectées, 64 sont des contacts. Aucun cas importé n’a été enregistré. Par contre, 63 cas communautaires ont été révélés par les tests.

Ils ont été détectés à : Fatck, Richard Toll, Dakar Plateau, Fann Belair, Ouest foire, Almadies, Mermoz, Saint Louis, Kaolack, Mamelles, Médina, Ngor, Pikine, Amitié, Cité keur gorgui, Dahra, Diakhao, Guédiawaye, Hlm Grand médine, Hlm Grand Yoff, Kébémer, Louga etc.

Par ailleurs, 65 patients ont été déclarés guéris et 14 cas graves sont en service de réanimation. Malheureusement 2 décès ont encore été enregistrés.

A ce jour, 16893 personnes ont été déclarées positives au Sénégal, dont 16015 guéries, 345 décédées et 532 patients sous traitement. Le ministre de la Santé a tenu à alerter.

"Cette situation démontre l'urgence et la nécessité de nous mobiliser davantage et de renforcer le système de prévention et de respect des mesures barrières. je lance à nouveau un appel à la responsabilité de tout un chacun à se protéger, protéger les siens et la communauté. C'est dans l'unité et la cohésion qu'on parviendra à vaincre la covid-19", lance-t-il.