iGFM (Dakar) Ce mardi 20 avril 2021, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : Sur 911 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1.65 %.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 7 cas contacts suivis par les services; aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays et 8 cas issus de la transmission communautaire repartis dans les localités suivantes : 4 à Dakar et sa banlieue et 4 dans les autres régions.

61 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

04 décès ont été enregistrés, hier lundi 19 avril 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 39. 836 cas ont été déclarés positifs dont 38. 600 guéris, 1. 095 décédés, et donc 140 malades sous traitement.

Le directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye a, par ailleurs, annoncé que les personnes vaccinées sont au nombre de 380. 665 à la date du lundi 19 avril 2021.