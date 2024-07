mercredi 26 juin 2024 • 884 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Cour pénale internationale (CPI) s’apprête à prononcer, ce 26 juin 2024, son verdict contre Abdoul Aziz al-Hassan, rapporte RFI. L’ex-patron de la police islamique de Tombouctou lors de l’occupation du Nord-Mali par les groupes jihadistes répond de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Les juges diront notamment quelle était sa place dans la hiérarchie de l’occupation.

La Cour pénale internationale va rendre mercredi son jugement en première instance dans le procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité intenté par le bureau du procureur de la juridiction contre le Malien, Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, présenté comme un membre influent du groupe jihadiste Ansar Din à Tombouctou, au moment des faits présumés, a appris l’APS de la juridiction internationale.



‘’Le 26 juin 2024 à 12h00 (heure locale de La Haye), la Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale prononcera son verdict sur une condamnation ou un acquittement dans l’affaire opposant le Procureur à Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud”, fait savoir la CPI sur son site officiel.



La juridiction internationale signale que le jugement sera rendu en audience publique dans la salle d’audience 1 de la Cour et l’audience. Les juges pouvant soit acquitter, soit condamner l’accusé.



Le prévenu, suspecté d’avoir été un membre du groupe Ansar Diin, au point d’avoir été commissaire de facto de la Police islamique associé au travail du Tribunal islamique de Tombouctou, est accusé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité sur la période allant d’avril 2012 à janvier 2013.



Le Bureau du procureur de la CPI a évoqué entre autres crimes la torture, le viol, l’esclavage sexuel et d’autres actes inhumains.



Quelque 52 témoins présentés par le procureur et 22 autres présentés par la défense ont comparu à l’audience qui avait été ouverte les 14 et 15 juillet 2023.