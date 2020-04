Cri de cœur d’un sénégalais: «La nouvelle discrimination que nous vivons en Chine»

iGFM – (Dakar) La Chine a réussi à s’extirper des griffes du coronavirus. Du moins, pour le moment. Mais, certains de nos concitoyens y vivant, qui se sont confiés sur la Rfm, disent être actuellement victimes de discrimination.

«En ce moment les africains sont dans des difficultés ici en Chine. Parce qu’on les fait sortir de leur lieu d’habitation parce qu’on doit les mettre en quarantaine, sans explications. C’est un peu compliqué. Ils avaient commencé par les nigérians, maintenant c’est tous les africains.

Les sénégalais, les maliens, tout le monde est en quarantaine. Il y un sénégalais, qui est marié à une chinoise, mais malgré cela, on lui a dit qu’il doit aller à l’hôtel pour qu’il soit mis en quarantaine pour quatorze jours. Vous imaginez, on laisse sa femme et on le met en quarantaine lui. Tous les africains sont en quarantaine.

Il y a des Nigérians qu’on a délogés de leurs maisons. Ils sont dans les rues. Beaucoup n’ont pas où dormir. Ils sont dehors. Nous sénégalais, certains sont dans les maisons, d’autres dans les hôtels. Le consul est là-bas, nous, nous sommes dans des difficultés. Personne ne réagit, c’est compliqué.»