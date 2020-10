mercredi 14 octobre 2020 • 63 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Mauvaise saison pour les trafiquants de faune. Après l’ivoire baleine protégée et les griffes de lion saisis, c’est au tour des perroquets.

Ce début de semaine, à la suite d'une longue enquête de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité et de plusieurs dénonciations aux services compétents, la Direction des Eaux et Forêts et les éléments de la Sûreté urbaine de Dakar, appuyés par Eagle-Sénégal, ont procédé à l'interpellation d'un présumé trafiquant de perroquets à Thiaroye.

Il a été pris en flagrant délit de détention-commercialisation très régulière de perroquets de type sud-américain, africain et australien, sans permis Cites ni papier d'accompagnement ou permis de commercialisation au Sénégal.