Crise à l’université de Ziguinchor : le président du mouvement «JAS» entre dans la danse

iGFM-(Dakar) Le président du mouvement citoyen «J’aime le Sénégal» est depuis ce mercredi matin dans la capitale sud (Ziguinchor). Moulaye Camara puisse c’est de lui qu’il s’agit, a décidé de jouer sa partition dans la crise qui prévaut et qui perdure à l’université Assane Seck de Ziguinchor depuis quelques jours.

«Je souhaite apporter ma contribution pour une solution passive à l’université Assane Seck de Ziguinchor», a-t-il laissé entendre. Pour ce faire, «j’entends y impliquer les guides religieux et coutumiers, les imams et les prêtres à savoir l’imam ratib et l’évêque de Ziguinchor», a ajouté M. Camara.

Ce dernier sera accompagné à cette rencontre par la Fédération des étudiants. «Je dois vous dire par ailleurs que le Gouverneur de la région Guedj Diouf est disposé à nous accompagner à l’issue de nos rencontres avec les étudiants, l’imam ratib et l’évêque de Ziguinchor», a soutenu M. Camara. Pour rappel, le temple du Savoir connaît une crise depuis plus de trois semaines et bon nombre de ses locataires ont fini de le quitter pour rentrer chez eux.

IGFM