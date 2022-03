mercredi 16 mars 2022 • 594 lectures • 0 commentaires

Hier lors de son face à face avec la presse, Aminata Touré avait demandé à Ousmane Sonko de clarifier sa position sur la crise en Casamance. Pastef n’a pas tardé à apporter la réplique. En effet Ousseynou Ly déclare qu’elle doit plutôt s’en prendre au président Sall qui est le chef suprême des armées dont l’attitude au lendemain de la capture des sept soldats a été déplorable.

Invité de Rfm matin, Ousseynou Ly, coordinateur de pastef médina et membre du secrétariat national à la communication pastef revient sur la sortie de l’ancienne première ministre et minimise. « Sur cette aspect, ce que je peux dire est simple. Aujourd’hui, la seule personne qu’on appelle chef suprême des armées c’est le président Sall. Dans de pareilles situations, il a l’obligation devant les Sénégalais et leur parler. Malheureusement, il ne l’a pas fait, il a attendu d'être hors du pays lors d’une rencontre avec la France pour donner son point de vue par rapport à ce qui s’est passé », déclare Ousseynou Ly.

Il ne s'arrête pas là et rappelle à Aminata Touré sa tentative de rapprochement du parti pastef. « Je ne saurai donner trop d’importance à cette sortie parce que déjà je précise que Mimi Touré aujourd’hui qui se veut le chantre du bon sens du Républicain, je rappelle qu’en 2014 après qu’elle ait perdu les élections locales et qu’elle soit démise de ses fonctions de premier ministre s’est rapproché de pastef et engagé un batail contre le président qu’elle défend aujourd’hui.