lundi 12 février 2024 • 2502 lectures • 4 commentaires

Actualité 1 semaine Taille

Au vu de la situation actuelle du pays, Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade ont fait une déclaration commune. Dans leur texte, les deux anciens présidents du pays, ont évoqué la situation actuelle, et lancé un appel aux différents acteurs.

Le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, qui ont fait une déclaration conjointe sur la situation politique actuelle du Sénégal, disent s’être longuement entretenus au téléphone avec le Président de la République, Macky Sall. Ce dernier, disent-ils, leur a réaffirmé son engagement de ne pas briguer un troisième mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l'élection présidentielle.

PUBLICITÉ

De plus, indiquent les deux ex présidents, Macky Sall a pris l'engagement de «préserver la stabilité du Sénégal». Me Wade et Diouf disent avoir demandé au Président Macky Sall d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé. Ils souhaitent que le dialogue débouche «sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'Etat de droit».

PUBLICITÉ

Puis, les deux anciens présidents appellent aussi, l'ensemble des dirigeants politiques, du pouvoir et de l'opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales. Ce, afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. «Ils ont le devoir de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l'Afrique. L'Histoire les jugera», disent-ils.