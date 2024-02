mardi 13 février 2024 • 1345 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La crise post-électorale au Sénégal continue à faire réagir beaucoup de personnalités d'ici et d'ailleurs. Après la déclaration des deux anciens présidents sénégalais, Maître Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, l'avocat Maître Said Larifou, membre du pôle des avocats de l'opposant Ousmane Sonko, magnifie l'initiative de ces deux personnalités.

Selon lui, le Sénégal dispose de grands hommes de valeur et de paix qui peuvent conduire ce pays dans une bonne cohésion sociale.

"Une Initiative salutaire et digne de ces deux grands chefs d'Etat. J'ai toujours soutenu et souligné que le Sénégal dispose d'un socle de valeurs et des leviers politiques et cultes et culturels suffisamment solides pour trouver une solution à la crise institutionnelle actuelle et je me réjouis profondément de leur initiative et suis soulagé de voir le Sénégal s'inscrire dans une dynamique de réconciliation et de réhabilitation de sa démocratie", a-t-il déclaré dans les colonnes de Seneweb.