iGFM - (Dakar) Alors que la crise politico institutionnelle secoue le pays suite au blocage du processus électoral et l'invite du Président Macky SALL adressée à l'opposition pour un dialogue permettant d'organiser des élections inclusives et transparentes, il y'aurait des interrogations dans les rangs de l'Union centriste du Sénégal.

En effet, certains militants centristes qui ont toujours voulu que le Sénégal soit gouverné au Centre, auraient invité leur leader Abdoulaye BALDÉ à participer au dialogue en tant Président de l'Union centrsite du Sénégal, avec en ligne de mire une participation éventuelle du Président Baldé à l'élection présidentielle sous les banières d'une grande Coalition centriste.

Selon eux, une élection inclusive doit forcément comporter une offre politique centriste crédible dans un Sénégal qui tire vers les extrêmes.

Ces centristes qui interpellent leur Président affirment avec fierté qu'aucun parmi les candidats n'a un meilleur profil que le Président Dr Abdoulaye BALDE qui a capitalisé, au plan politique 2 mandats de Maire d'une capitale régionale, deux législatures en tant que Député à l'assemblée nationale, sans oublier un parcous académique (Dr d'Etat en Droit - finances publiques) doublé d'un parcours sans faute en tant que Commissaire de Police, puis Inspecteur général d'Etat, puis Secrétaire général à la Présidence de la République, puis Ministre d'Etat ministre des forces armées, Ministre d'Etat Ministre de l'industrie, des PME...



Selon eux, l' élection présidentielle étant le rendez-vous d'un homme avec son peuple, Dr Abdoulaye BALDE fait partie de ce que le Sénégal a produit de meilleur durant ces dernières décennies.

Reste à savoir si le timing et la suite des événements permettront une entente des acteurs politiques et un accord sur les modalités d'organisation de la présidentielle 2024.



Alors quelle posture définitive pour Abdoulaye BALDÉ??? - Va-t-il continuer à se laisser emporter par la coalition BBY et lier son destin politique et celui des centristes à celui du candidat Amadou BÂ ???

- Où alors va-t-il, comme le souhaite des millions de sénégalais et des centristes d'ici et de la Diaspora, reprendre son autonomie et participer au Dialogue en tant que Union Centriste du Sénégal (UCS) en envisageant, si le nouveau format de dialogue le permet, sa candidature en 2024 ????