lundi 12 février 2024

Karim Wade vient de prendre de nouveau la parole. Dans son texte mis en ligne ce lundi, il s’exprime sur la situation du pays, mais aussi sur déclaration conjointe faite par son père Me Abdoulaye Wade et Abdou Diouf.

Tout est pourtant parti de l’invalidation de sa candidature et de ses accusations de corruption contre des «sages» du conseil constitutionnel. En effet, le parti démocratique sénégalais furieux, avait demandé le report de la présidentielle. Le président Macky Sall lui balisera le terrain en en abrogeant le décret de convocation du corps électoral, puis les députés de la majorité et ceux appartenant au pds ont «parachevé» le report à l’Assemblée nationale.



Une situation qui a plongé le pays dans une tension qui a engendré trois morts. Aujourd’hui, Karim Wade a pris la parole. Ce, comme à son habitude, à travers des postes via les réseaux sociaux, depuis le Qatar où il séjournerait actuellement. Et le haut de sa déclaration, il l’a réservé à la tribune publiée, ce jour, par les deux ex-présidents du pays, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.



«Leur appel à la paix, au dialogue et à la réconciliation nationale résonne comme un rappel puissant de l'héritage démocratique que nous devons préserver. Leur engagement pour un Sénégal uni et pacifique inspire notre lutte pour une élection présidentielle libre, inclusive et équitable», dit-il dans sa tribune.



Puis, Karim Wade évoquera les tristes et dramatiques conséquences qui ont découlé du report de l’élection. Report qu’il avait réclamé et que les députés membres de son parti ont entériné à l’Assemblée : «En ces moments de tristesse à la suite des manifestations, mes condoléances vont aux familles des jeunes disparus», dit-il.



Karim Déclare qu’il est essentiel, aujourd’hui, de forger un avenir où notre jeunesse trouve sa place dans la prospérité du Sénégal, «loin des tragédies de la mer et des manifestations violentes». Pour celui qui est resté hors du pays durant ces 12 dernières années, l’avenir de notre jeunesse réside dans le développement et la transformation du Sénégal.

Mis à jour à 19h21mn