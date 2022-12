lundi 12 décembre 2022 • 2740 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le Portugal va dire adieu à son sélectionneur Fernando Santos, rapporte plusieurs médias portugais, ce lundi.

La sélection portugaise va dire adieu à son sélectionneur Fernando Santos éliminé en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, par le Maroc (0-1).



Fernando Santos est poussé vers la sortie par la plupart des quotidiens sportifs portugais



Au Portugal, Fernando Santos est poussé vers la sortie par la plupart des quotidiens sportifs portugais. Pour O Jogo : «la fin est inévitable». À la tête de l'équipe nationale depuis 2014, il est déjà celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Mais les journalistes du pays appellent «au changement après ses résultats décevants et sa mauvaise gestion des adieux de CR7». D’après Record, la fédération portugaise va organiser une réunion avec le sélectionneur pour discuter de son avenir, mais le journal pense que le sort de Santos est déjà scellé. Enfin, A Bola met en avant dans son édition du jour la dernière brouille entre Ronaldo et Santos, juste après la défaite contre le Maroc. Tout le clan Ronaldo s’en est pris à lui sur les réseaux sociaux et CR7 a ignoré son coach au moment de quitter la pelouse. Ce n’est pas tout, sur son Instagram, le capitaine portugais remercie les fans, fait l'éloge de ses coéquipiers, mais ne mentionne pas l'entraîneur. Pour A Bola, il ne l’a pas fait par hasard, il a fait son choix pour le futur du Portugal.

