iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur national a zappé Ibrahima Niane l'attaquant sénégalais le plus performant actuellement, pour les deux matches amicaux des Lions du mois d'octobre, contre le Maroc (9) et la Mauritanie (13). Un choix incompréhensible qui pousse à s'interroger sur les critères de sélection de Cissé.

La façon dont Aliou Cissé raisonne pour établir sa liste pose débat. Si au début de sa nomination sur le banc des Lions, il avait mis l'accent sur la performance, aujourd'hui, c'est totalement le contraire. «Nous sommes sur une ligne directrice", a-t-il dit au sujet de la non sélection de Niane. "Aujourdhui, que ce soit Habib Diallo qui est là avec nous depuis pratiquement un an, je ne suis pas insatisfait de ce que Habib fait même si le mercato lui a empêché de débuter à Metz. Chose qui fait aussi l’affaire de Ibrahima Niane qui marque des buts, je le félicite. C’est un garcon que je connais très bien, je suis allé le voir dans son club il y’a deux ans. Ils sont en train de faire de bonnes choses que ce soit Youssouph Badji à Bruges. Ils progressent et marquent des buts», a reconnu quand-même l'ancien capitaine des Lions.

Les stats de Niane supérieures à celles des attaquants sélectionnés

Mais le hic est que les statitsiques d'Ibrahima Niane sont supérieures à celles de tous les attaquants convoqués par le sélectionneur national. Le meilleur buteur de la Ligue 1 française est devant avec 6 buts en autant de matches. Boulaye Dia qui a été appelé pour la première fois, a marqué à trois reprises avec Reims. Mame Baba Thiam n'a pas encore marqué après quatre journées en Turquie, tout comme Opa Nguette (Metz), Ismaïla Sarr (Watford) et Famara Diédhiou qui joue des bouts de matches avec Bristol City en deuxième division anglaise.

Cependant, la logique voudrait que les choix se fassent sur des joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui ont fait de très très bonnes saisons et des stats en club qui peuvent être très bonnes. Mais, s'agissant de cette nouvelle liste, ce n'est pas le cas. Les critères de sélection sont discutables. "On attendait Youssou badji où Ibrahima Niane", a indiqué Abatalib Fall, au lendemain de la publication de la liste. Mieux, le forfait de Sadio Mané devait aussi inspirer Aliou Cissé à donner la chance au buteur de Metz. Surtout que les deux matches amicaux serviraient de test pour Ibrahima Niane. A quand donc la premiere sélection du meilleur buteur de Ligue 1? Sans doute en novembre lors de la double confrontation face à la Guinée Bissau, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. Peut-être bien que Niane réalisera enfin son rêve dans un mois.