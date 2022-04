lundi 11 avril 2022 • 262 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

En réponse à la croissance rapide, au développement et à l’acceptation des crypto monnaies dans toute l’Afrique, FTX lance une nouvelle phase de son développement sur le continent avec un produit unique qui sera bientôt disponible.

L’entreprise d’échange cryptographique mondial a annoncé via son compte twitter officiel FTX Africa, qu’il va bientôt commencer à permettre des dépôts et des paiements en devises africaines sur FTX. La société évalué à plus 40 milliards de dollars a également lancé une liste d’attente pour les utilisateurs qui souhaitent suivre cette nouvelle offre.



Pour mener à bien cette initiative, FTX travaille avec certains des plus grands noms du monde du divertissement africain, y compris les stars nigériane de l’émission Big Brother - Ceec et Saskay, l’animateur de télévision ghanéen - Serwaa Amihire, l’Influenceur - Aunty Ada, et les superstars de Nollywood - Osas Ighodaro et Beverly Naya.



Dans un effort pour renforcer sa position croissante comme la plateforme d’échange cryptographique de choix pour les commerçants de détail et institutionnels en Afrique, FTX a annoncé le mois dernier qu’il s’est associé avec AZA Finance, une société de fintech africaine, afin de connecter les marchés africains à l’économie Web3 et faciliter l’accès à la crypto-monnaie.



FTX.COM est un bureau de change de crypto-monnaie développé par les traders, à destination du grand public. Il offre des produits novateurs, y compris des produits dérivés de premier plan, des options et des produits de volatilité, des actions monnayées, des marchés de prédiction, des jetons à effet de levier et un bureau de gré à gré. FTX.COM s’efforce d’être une plateforme intuitive mais puissante pour tous les types d’utilisateurs, et d’être l’espace d’échange le plus innovant de l’industrie. FTX.COM a connu une croissance rapide depuis sa fondation, devenant l’une des plateformes échanges de crypto-monnaie les plus respectés au monde en moins de 3 ans.