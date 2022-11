vendredi 4 novembre 2022 • 544 lectures • 0 commentaires

FTX vient d’en faire l’annonce. La plateforme va procéder au lancement des dépôts fiat au Sénégal qui offre de nouvelles opportunités aux adeptes de la crypto-monnaie! Une nouvelle fonctionnalité qui pourra permettre aux utilisateurs de déposer des francs CFA (XOF) directement sur leur compte Ftx.

«Il s'agit d'un grand pas en avant dans notre mission de rendre le trading de crypto plus accessible à tous, et nous sommes impatients de proposer ce nouveau service à d'autres pays à l'avenir», informe Ftx qui, en réponse à la croissance rapide, au développement et à l'acceptation des crypto-monnaies en Afrique francophone, lance cette nouvelle phase de son déploiement, par le Sénégal.



Ftx s'est associé à une fintech africaine pour connecter les marchés africains à l'économie du Web3 et accéder à la crypto-monnaie. Ce partenariat aidera FTX à renforcer sa position en tant qu'échange cryptographique incontournable pour les commerçants de détail et institutionnels en Afrique francophone.