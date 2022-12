jeudi 22 décembre 2022 • 128 lectures • 0 commentaires

Dans le système financier mondial, la Cryptomonnaie est à la mode. Beaucoup s’y sont mis, pour faire fructifier leurs ressources. Au Sénégal, certains de nos concitoyens aussi se sont joint à la mode. Mais, le secteur est investi par des escroc à la trempe de S.A Gnao.

L’homme est arrêté par le commissariat de Dieupeul pour escroquerie de haut vol. Ce ressortissant togolais avait mis en place la société Crypto investissement dont il était le président directeur général. selon Libération, son «entreprise» proposait à ses clients des investissements dans les crypto monnaies.



En réalité, il s'agissait d'une escroquerie bien rodée. Pour ferrer ses cibles, S.A.Gnao n'hésitait pas, dans un premier temps, à leur verser des bénéfices qu'ils auraient obtenu grâce aux «bons» investissements. Ce qui les poussait à investir encore et encore plus.



Grâce ce modus operandi, il a roulé dans la farine au moins 200 personnes pour un préjudice provisoire de 700 millions de Fcfa. Ces dernières défilent depuis lors au commissariat de Dieupeul qui a réussi à mettre la main sur le mis en cause.