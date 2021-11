lundi 22 novembre 2021 • 1659 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le conseil supérieur de la Magistrature s'est tenu ce lundi. Plusieurs décisions ont été entérinées durant la rencontre. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a été officiellement remplacé et le poste de Doyen des juges, vacant depuis le décès de Samba Sall, est pourvu.

Comme annoncé, le chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé le Conseil supérieur de la magistrature ce lundi. Plusieurs décisions ont été prises.

Le défunt Doyen des juges, Samba Sall, a été remplacé par Oumar Maham Diallo, précédemment président de chambre à la Cour d’appel de Ziguinchor. Ancien juge au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, ancien conseiller à la Cour d’Appel de Dakar, ancien président du tribunal du travail de Kolda, Oumar Maham Diallo a été juge du 3e cabinet au tribunal régional de Dakar.

Né le 09 décembre 1967 à Dakar, Oumar Maham Diallo fait partie de la promotion «Doudou THIAM» du Centre de formation judiciaire sortie en 1998. Il est de la même promotion que Yakham Lèye, Cheikh Bamba Niang, Maguatte Diop (l'ancien président de l'Union des magistrats Sénégalais), Moustapha Ka et Demba Traoré.

Le Procureur Serigne Bassirou Guèye est lui-aussi remplacé par Amady Diouf, président de chambre à la Cour d'appel de Dakar.

Ousmane Diagne, celui qui a été remplacé au parquet de Dakar par Serigne Bassirou Guèye, est nommé Procureur général près la Cour d’appel de Dakar. Il remplace Lansana Diaby. Ce dernier devient Premier avocat général près la Cour suprême.

Plusieurs autres décisions individuelles ont été prises

Le Conseil supérieur de la magistrature, rappelons-le, est présidé par le chef de l’Etat. Le ministre de la Justice en est le vice-président. Il est composé de 20 membres, tous des magistrats, exceptés le chef de l’Etat et le ministre de la Justice. Sont membres de droit, le premier président de la Cour suprême et le procureur général près ladite cour et les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près lesdites cours. Il y a 6 cours d’appel au Sénégal (Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tamba, Ziguinchor). Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend, en outre, quatre membres élus par les différents collèges de magistrats pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Selon l’article 6 de la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017, le Conseil supérieur de la Magistrature doit se réunir, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.