lundi 5 septembre 2022 • 339 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après l’explosion de la cuve d’éthanol notée ce matin à la CSS, la réaction n’a pas tardé du côté de Mimran Groupe. Selon Louis Lamotte, le conseiller spécial du groupe Mimran qui a été joint au téléphone de Dakaractu, il n’y a pas de dégâts particuliers et aucune perte en vie humaine n’est à déplorer dans cette explosion.

Selon toujours l’ancien DRH de la CSS, qui est revenu sur les causes de cette explosion, l’incendie a été très vite maitrisé. « C’est une cuve qui contenait des résidus d’alcool et elle a explosé suite à des travaux. L’explosion a été assez bruyante, mais n’a occasionné aucun dégât humain, ni blessé encore moins de mort. Les dégâts matériels sont très limités à la zone d’explosion. Parce qu’il ne s’agit pas de l’usine, mais il s’agit du pot d’alcool de la distillerie. Il n’y a pas de dégâts particuliers. Le début d’incendie a été très vite maitrisé », renseigne Louis Lamotte.



Cependant cet habitant de Richard-Toll témoin de l’accident, avec qui Dakaractu est entré en contact, précise qu’il y a beaucoup de dégâts surtout dans le quartier environnant de Ndiagnué où des blessés ont été enregistrés. Aux dernières nouvelles, les populations de Richard-Toll ont barré la RN2 pour dénoncer cet état de fait. « C’est la bande d’éthanol qui contient l’alcool qui a explosé. Ce qui a causé une forme de tremblement de terre causant des blessés évacués au niveau du district sanitaire de la CSS.



Il y a aussi des dégâts matériels considérables notés, notamment des frigos, des téléviseurs et des vitres brisées. Près d’une dizaine de personnes sont blessées y compris des habitants des quartiers environnants. Heureusement pour le moment il n’y a aucune perte en vie humaine déclarée. Les populations ont barré la route RN2 pour dénoncer cela. Présentement la police est déployée sur les lieux et les éléments sont en négociation avec les populations », renseigne le témoin sous couvert de l’anonymat…