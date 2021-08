vendredi 6 août 2021 • 180 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ministre de la République, vice-président à la Fédération sénégalaise de football et patron du foot amateur, Ablaye Sow a répondu à ses détracteurs qui dénoncent son cumul de fonctions.

"Je ne décrète jamais une victoire. On a dit Manko Wuti Ndamli et non Manko Dieuli Ndamli", a d'abord dit le président sortant de la Ligue de football amateur qui est en quête d'un nouveau mandat, ce vendredi face à Ousmane Iyane Thiam.

"Je ne vais pas quitter ma fonction de ministre"

"Quant à mon poste de Ministre. Je précise qu'avant j’étais un acteur du sport et je ne le resterai pas la fonction de ministre. Mbagnick Ndiaye, Maguette Diouf ont été ministres et pourtant, ils occupaient en même temps d'autres fonctions. Moustapha Diop qui est actuellement le président de Ndiambour, il est pourtant ministre. Donc, je ne vais pas quitter ma fonction de Ministre."

S'agissant de l' ingérence de l'Etat dans la Fédération, Ablaye Sow a apporté des précisions. "Toutes les AG de fédérations c’est le ministre des sports qui les préside. D'ailleurs, la CAF a écrit à la FSF pour lui dire de demander à l’Etat du Sénégal s’il peut garantir un match en pleine pandémie car le Sénégal doit affronter le Togo en septembre (1ere journée des éliminatoires du Mondial 2020)", a soutenu le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. "Si nous n’avons pas une bonne assise, rien ne va marcher pour le Sénégal. Le Sénégal a besoin de ce poste (Comté exécutif de la CAF). Il faut qu’on mette de côté nos querelles personnelles. J’ai refusé de déposer ma candidature parce que Senghor est le meilleur candidat. La caricature ne passera pas", a martelé M. Sow, demandant le contrôle des fonds dont disposent les clubs une fois l'équipe du consensus dirigée par le candidat Me Augustin Senghor soit élue ce samedi, à l'occasion des élections de la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Me Senghor défiera Mady Touré, le candidat pour le renouveau du football sénégalais.