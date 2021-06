jeudi 3 juin 2021 • 773 lectures • 0 commentaires

La Section de recherches de la gendarmerie nationale a encore mis la main sur une bande de cybercriminels présumés. Ils sont visés pour association de malfaiteurs, escroquerie, usurpations d'identités numériques et complicité.

Le coup de filet a été réalisé dans un appartement situé au quartier Nimzat de Guédiawaye. L'exploltation des 14 ordinateurs portables, des 37 téléphones portables et d'un Ipad, saisis lors d'une perquisition dans l'appartement de quatre chambres, a permis d'établir que les mis en cause s'activaient dans des activités illicites sur intemet.



Et grâce à des profils de femmes usurpés, ils ont pu hameçonner plusieurs hommes mariés qui ont commis l'erreur d'envoyer des vidéos intimes. Avec ces éléments, ils faisaient chanter leurs victimes menaçant de publier leurs vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Des femmes, qui croyaient aussi échanger avec des militaires américains ou des riches héritiers, se sont retrouvées dans le même piège renseigne Libération.



Les nommés Abigal Young, Maduka Chukwuma, Eboh Ikenna, Sylvanus Ifeanyi, Duru Chibuike Douglas, Isaac Kaly, Izuchunwu Ukroko, Obizuo Ebuka, Chironse Emma Nwokeneme, David Nwogu, Lawrence Uwalenkeza, Chinedu Chini, Eze Opkamorka, Edere Odum, Christian Uchechukwu et China Okono ont été déférés devant le parquet.